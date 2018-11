Fabio ha 8 anni, è nato a Torino e sarebbe un bambino italiano come tutti gli altri, se non fosse che i suoi genitori sono romeni e questo non gli permette di ottenere la cittadinanza italiana. Ma come spiega "Striscia la Notizia" durante la puntata in onda venerdì 16 novembre, il bambino in questione non ha nessun documento in quanto la Romania non riconosce i nati fuori da un'unione civile e questo è proprio il caso di Fabio. Una situazione molto delicata dove a rimetterci è proprio il piccolo Fabio, che continua a non avere nessun documento.