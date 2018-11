Firenze, mamma no vax: "Io mi considero un genitore di libera scelta"

“Io ho due bambini di età compresa tra 0 e 6 anni ed entrambi non sono vaccinati”: è così che una madre no vax di Firenze inizia a spiegare le sue scelte a “W l’Italia”, il programma di approfondimento di Rete 4. “Io sono un genitore di libera scelta: l’immunità di gregge è ipotetica, non vuol dire che non esista ma è fatta su ipotesi” continua la donna.



La mamma dei due bambini, però ammette di dover vivere in un clima molto teso: “C’è una caccia alle streghe e mi sento il dito puntato contro, però porto avanti le mie scelte. Mi informo su internet, sui siti ufficiali” commenta. Infine rivolge anche un ringraziamento all'ex ministro Lorenzin: "Con la sua legge non ha escluso i bambini no vax che possono andare a scuola tranquillamente".