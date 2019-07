La processione si ferma davanti alla casa di un boss detenuto: è polemica

A Villafrati, in provincia di Palermo , l'arciprete, don Guglielmo Bivona, ha fermato la processione del "Corpus Domini" davanti alla casa di un boss in carcere, Ciro Badami , uno dei fedelissimi di Bernardo Provenzano . La sosta, non prevista e decisa dal sacerdote, ha scatenato non poche polemiche. Il maresciallo e il sindaco si sono subito allontanati dalla processione. Inoltre, il caso, ricostruito da La Repubblica Palermo, è stato segnalato alla procura, al prefetto, e all'arcivescovo del capoluogo siculo.

Il don ha anche scambiato un saluto con la moglie del boss. "Se quel sacerdote fosse stato un mio assessore lo avrei già cacciato" - commenta il sindaco di Villafrati Francesco Agnello, alla guida di una giunta di centrosinistra - Io non so se il sacerdote sapesse o meno che quella è l'abitazione di un mafioso condannato: c'era la porta aperta, accanto era stato sistemato un piccolo altare. Ma non ci possono essere equivoci davanti a certe situazioni. E Villafrati ha fatto ormai da anni delle scelte chiare, che non cambieranno di certo per i comportamenti di poche persone".