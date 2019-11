La poesia spiegata su Facebook: così la prof conquista gli studenti

"Leopardi uno di noi" per gli allievi di Valentina Petri, docente di Lettere all'Ipsia Lombardi di Vercelli. Ma come ha fatto l'insegnante ad avvicinare due mondi così diversi separati da oltre due secoli di storia? Facile, con i mezzi di oggi: Facebook in primis. L'insegnante gestisce, infatti, una pagina social "Portami il Diario", che conta quasi 36mila follower. E, anche attraverso questo canale, "l'ermo colle" de "L'Infinito" diventa familiare, per i suoi alunni e non solo. "Quel posto là. Dove vado quando non voglio che nessuno mi rompa i co... vabbè. Ho la foto": è così che avviene con successo la connessione tra il recanatese Giacomo e lo studente piemontese, duecento anni dopo.