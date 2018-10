La Normale di Pisa non è un posto per donne, i professori: “Il problema esiste davvero”

Dopo la denuncia del rettore dell’Università Normale di Pisa Vincenzo Barone, si è sollevato il coperchio su un problema serio: la discriminazione delle donne all’interno dell’ateneo, considerato uno dei più prestigiosi del Paese. Ai microfoni del programma di Rete 4 Stasera Italia parlano alcune ricercatrici.



Se già in Italia le percentuali di occupazione femminile sono inferiori rispetto a quelle maschili, alla Normale le donne farebbero ancora più fatica a inserirsi: “Qui a Scienze ci sono solo 2 professoresse in tutto il corpo docenti”, spiegano alcune, che non hanno ottenuto nemmeno il titolo di professore associato.



In seguito alle dichiarazioni di Barone, alcune lettere anonime hanno segnalato irregolarità in un concorso in cui era coinvolto il rettore e una donna. “Mi regolerò di conseguenza al momento giusto, nel frattempo la Procura ha acquisito il testo che ci è arrivato”, ha spiegato il rettore.