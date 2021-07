La movida di Maiorca, una ragazza contagiata: “Feste trasformate in autentici focolai”

"Nel mio gruppo eravamo in totale 21 e ci siamo contagiati in 14". È il racconto di una ragazza in quarantena a Maiorca, Spagna, intervistata a "Zona Bianca". L'isola, da sempre polo della movida internazionale, ha attirato giovanissimi da tutto il mondo: quasi nessuno vaccinato, in molti sono stati contagiati. "Le feste si sono trasformate in autentici focolai", prosegue la ragazza.

Alla sua voce si aggiunge quella dell'epidemiologo Jose Jona Oneja: "I contagi potrebbero crescere ancora e nei prossimi giorni ci potrebbe essere un nuovo picco". C'è perciò preoccupazione e allarme per le sorti dei turisti: in pochi giorni, più di 1500 positivi e quasi 5mila persone in quarantena.