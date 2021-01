"La Molisana" si scusa dopo le polemiche sulla pasta "Abissine rigate": "Errore madornale contro la storia"

"Ci scusiamo per il riferimento riguardante il formato di pasta 'Abissine rigate' che ha rievocato in maniera inaccettabile una pagina drammatica della storia". Così i responsabili del pastificio "La Molisana" di Campobasso dopo le polemiche generate sui social per via di nomi e descrizioni che erano stati dati ad alcuni formati di pasta. Parole dal sapore "littorio" che non sono passate inosservate. "Cancellare l'errore non è possibile, ci impegniamo a revisionare il nome del formato in questione attingendo alla sua forma naturale", hanno aggiunto i responsabili.

"Negli anni Trenta l'Italia celebra la stagione del colonialismo con nuovi formati di pasta: Tripoline, Bengasine, Assabesi e Abissine. La pasta di semola diventa elemento aggregante? Perché no! Di sicuro sapore littorio, il nome delle Abissine Rigate all'estero si trasforma in 'shells', ovvero conchiglie”, si leggeva sul sito nella descrizione delle "Abissine rigate".

Ora le descrizioni e i nomi dei prodotti sono stati cambiati sul sito. Le "Abissine rigate" sono diventate "Conchiglie rigate" e le "Tripoline" "Farfalline". "Il pastificio ha più di 100 anni. Noi abbiamo rifondato l'azienda nel 2011 e non abbiamo pensato a modificare quei nomi che, all'epoca, avevano tutti i pastifici. Ce ne scusiamo, perché quei nomi hanno rievocato in maniera inaccettabile una pagina drammatica della storia. E revisioneremo i nomi dei formati: le nuove definizioni, Conchiglie rigate, Farfalline e Mezze fettucce ricce sono già state decise. Non è stato difficile: abbiamo preso spunto dalla loro forma, sul sito abbiamo già cambiato tutto", ha spiegato l’amministratore delegato Giuseppe Ferro come ha riportato il Corriere.

Sul tema era intervenuto anche Michele Petraroia dell'Anpi Molise. "Per chi conosce la storia della famiglia titolare del Pastificio 'La Molisana' - aveva detto - non possono sorgere incomprensioni su un tema così delicato. I nazifascisti ritirandosi da Campobasso distrussero la loro azienda e nel dopoguerra come spesso ricordava l'on. Alfredo Marraffini del Pci, il capostipite della famiglia Ferro che partecipava alle sottoscrizioni della Festa de L'Unità. In tutti i casi è opportuno che 'La Molisana' chiarisca, se necessario anche in modo più fermo, la propria totale estraneità ad ogni riferimento col fascismo".