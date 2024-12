La lettera di uno studente anonimo: "Caro Babbo Natale, non ho più voglia di vivere"

Tra questi una professoressa del Politecnico che subito si è mossa per cercare di aiutare e rintracciare il ragazzo. Addolorata per il malessere di quelle parole, ha lasciato un messaggio accanto alla lettera, accompagnato dal suo numero di telefono: "Ci siamo per te". La speranza è quella di spingere il giovane a mettersi in contatto con qualcuno per ricevere il supporto necessario. La professoressa ha inoltre voluto condividere questa storia sui social nel tentativo di trovarlo più facilmente: "Ho pensato più volte se pubblicare o meno questo messaggio, – ha scritto la docente – ma penso che sia l'unico modo per raggiungerti. Caro studente, la vita è un "miracolo" ogni giorno, siamo tutti pronti ad abbracciarti e a parlare subito con Babbo Natale perché ti mostri la "bellezza" della tua età e la "sacralità" della tua vita. Ho il suo cellulare. Chiamami, te lo cedo"