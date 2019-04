La lettera del papà a Daniele Potenzoni, il disabile sparito a Roma nel 2015: "Tanti auguri, figlio mio"

Scomparso durante un viaggio a Roma per incontrare il Santo Padre, di Daniele Potenzoni non si hanno ancora notizie ma il padre non perde le speranze. Il giovane, affetto da autismo, era assieme a tre accompagnatori e un volontario quando, il 10 giugno del 2015, alla fermata metropolitana di Termini scompare senza lasciare traccia.



Nel 2016, una foto scattata su un tram della Capitale riaccende le speranze del padre ma, di fatto, ancora non si sa niente di lui. Quest'anno Daniele compirebbe 39 anni e a "Quarto Grado" viene trasmessa la lettera del padre.



"A breve saranno quattro anni che di mio figlio Daniele non si sa più nulla. Nonostante la tecnologia in continuo avanzamento, nessuno è stato in grado di capire cosa sia successo quel giorno. Un secondo prima era lì, subito dopo è sparito come una nuvola di fumo. Ma Daniele non è fumo, è un giovane con una famiglia che da quel giorno non ha più avuto pace e mai ne avrà. Questa lontananza forzata fa male, a me e a mia moglie, agli altri miei figli. Ebbene si deve sapere che noi andiamo avanti solo ed esclusivamente per arrivare al giorno in cui rivedremo Daniele, o comunque sapere che fine abbia fatto, qualsiasi essa sia. Perché lui è il nostro tesoro. Tanti auguri, figlio mio".