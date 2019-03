La guerra alle reti fantasma sui fondali, inquinanti e pericolose

La guardia costiera lancia una vasta operazione contro le reti fantasma, note con il nome tecnico di "tramagli". Si tratta delle reti che i pescatori devono abbandonare in mare perché si sono incagliate. Incrostate e ricoperte d'alghe, sono principalmente di plastica, quindi costituiscono un rifiuto a tutti gli effetti, che mina la salute dei fondali. Un tappeto di 15 chilometri che copre la sabbia, soffoca coralli e alghe, mette in pericolo crostacei, mitili, anche balene e delfini.

Spetterà ai sommozzatori rilevarle e rimuoverle, una attività difficile e rischiosa, perché le reti abbandonate, non solo continuano a catturare pesci, ma sono pure autentiche trappole per i sub che devono muoversi con grande attenzione per non restare a loro volta impigliati.