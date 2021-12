La Cei: basta a deprecabili manifestazioni di odio contro gli ebrei

ansa

Ancor oggi si assiste "a deprecabili manifestazioni di cancellazione della memoria e di odio contro gli ebrei". Lo affermano i vescovi della Cei nel Messaggio per la 33esima Giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, che ricorrerà il 17 gennaio. Sarà, sottolineano i vescovi, "un'importante occasione per i cristiani per curare il rispetto, il dialogo e la conoscenza della tradizione ebraica".