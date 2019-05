L'Iss segnala alcuni integratori alla curcuma: due casi di epatite

L'Istituto Superiore di Sanità ha segnalato che alcuni integratori a base di curcuma sono stati associati a due casi di epatite acuta che si sono risolti favorevolmente. In attesa delle verifiche da parte delle competenti autorità sanitarie territoriali, si raccomanda di non consumare Curcumina Plus 95% lotto di produzione 18L823 e Curcumina 95% lotto di produzione 18M861. La ditta ha confermato di aver attivato il ritiro dei prodotti.