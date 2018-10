L'Infn sospende il fisico Strumia dopo le frasi sessiste

"L'Infn - dichiara lo stesso ente di ricerca - ha deciso di procedere alla sospensione immediata dell'associazione con la motivazione che il prof. Strumia ha fatto, per di più in un contesto pubblico internazionale, affermazioni lesive dell'immagine dell'Ente e, cosa ancor più grave, discriminatorie e apertamente lesive della reputazione di ricercatrici e ricercatori dipendenti e associati all'INFN, in violazione delle norme del Codice etico e del Codice di comportamento per la tutela della dignita' delle persone dell'Istituto".



La sospensione dell'Infn arriva dopoi un provvedimento analogo da parte del Cern, che aveva giudicato la presentazione "inaccettabile in ogni contesto professionale", rimosso le slide dal suo archivio online e sospeso il ricercatore con effetto immediato da tutte le attività, nell'attesa dei risultati dell'indagine sull'accaduto. Il rettore dell'Università di Pisa, Paolo Mancarella, ha disposto l'apertura di un procedimento etico. Quelle fatte da Strumia "sono dichiarazioni che sono andate un po' oltre i limiti del consentito, anche nei confronti del nostro ente", ha rilevato Speranza Falciano, vicepresidente dell'Infn. "Credo che non sia vero quello che ha detto - ha aggiunto - e ha usato parametri non universalmente riconosciuti, come le citazioni".