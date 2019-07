L'influencer Stella Manente contro il Pride: "Perchè non esiste più Hitler?" | Poi si scusa: "Sbagliare è umano"

"Io sto perdendo il treno in mezzo a questa massa di ignoranti, andate a morire. Perchè Hitler non esiste più?". Queste le dure parole pronunciate dall'influencer Stella Manente in una storia su Instagram. La donna doveva raggiungere la stazione Centrale di Milano per prendere un treno sabato 29 giugno, ma è rimasta bloccata dalla folla del Pride. Così sui social ha riversato tutta la sua rabbia: "E' un ammasso di gente ignorante che sta bloccando la strada, ma la polizia dov'è? E' solo per questo che l'Italia è in rovina". L'ira di Cristiano Malgioglio: "Dovrebbe vergognarsi, è orribile quello che ha detto. Per fortuna non ci rappresenta: possiamo fare a meno di una fascista come lei".