L'attacco dei No vax al medico che vaccina il figlio, le lacrime dell'uomo in diretta

Hanno rubato la foto del figlio appena vaccinato e l'ha ricondivisa su Facebook inondando il padre di messaggi d'odio e minacce di morte. È l'attacco dei No vax nei confronti di Paolo Mezzana il chirurgo plastico che ha deciso di vaccinare il suo bambino e di condividerne la foto, sul suo profilo social, per dare "il buon esempio a chi ha paura ed è indeciso sulla vaccinazione". A spiegarlo in collegamento a "Mattino Cinque News" è proprio il medico che però non riesce a trattenere le lacrime quando racconta di quando ha visto l'immagine del suo bambino postata su una pagina di No vax da più di 100mila utenti.

"Ho vaccinato mio figlio per permettergli di giocare ancora - fa sapere Mezzana - ho condiviso la foto sulla mia pagina privata di Facebook perché da medico sento la responabilità di aiutare gli indecisi, devo dare il buon esempio perché mi sono informato e liberamente ho deciso di vaccinare mio figlio", conclude.