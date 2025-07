Due operai di 60 anni originari di Napoli hanno perso la vita scontrandosi con un autobus sulla statale 17 in Alto Sangro, nell'Aquilano. Sarebbero 5 le persone che erano sull'autobus, che trasportava 35 passeggeri, che hanno riportato lievi contusioni, senza necessità di ricovero. Secondo una prima ricostruzione, la vettura guidata da uno dei 60enni sarebbe finita, per cause ancora da accertare, sulla corsia opposta, scontrandosi con l'autobus di linea.