L'Aquila, precipita dal palazzo della scuola della Guardia di finanza: 22enne gravissima

Giallo a L'Aquila. Una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano alla scuola della Guardia di finanza nella frazione di Coppito. Secondo le prime informazioni sarebbe in condizioni molto gravi. Ancora da chiarire la dinamica.
La giovane, allieva della scuola Ispettori e Sovrintendenti, è attualmente ricoverata, in prognosi riservata, nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi riportati in seguito alla terribile caduta. In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto: non si esclude alcuna ipotesi.