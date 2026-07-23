Giallo

L'Aquila, precipita dal palazzo della scuola della Guardia di finanza: 22enne gravissima

L'allieva si trova ricoverata in rianimazione in prognosi riservata. Indagini in corso per ricostruire l'accaduto

23 Lug 2026 - 22:25
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Istockphoto

© Istockphoto

Giallo a L'Aquila. Una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano alla scuola della Guardia di finanza nella frazione di Coppito. Secondo le prime informazioni sarebbe in condizioni molto gravi. Ancora da chiarire la dinamica.

Google Preferred Site

La giovane, allieva della scuola Ispettori e Sovrintendenti, è attualmente ricoverata, in prognosi riservata, nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi riportati in seguito alla terribile caduta. In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto: non si esclude alcuna ipotesi.

Ti potrebbe interessare

videovideo
l’aquila
guardia finanza

Sullo stesso tema