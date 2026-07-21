Secondo le prime informazioni, Di Marca sarebbe precipitato dal terrazzo situato al quarto piano dell’edificio, composto da tre piani oltre alla terrazza. L’impatto non gli ha lasciato scampo: l’attore è morto sul colpo e ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Trastevere, diretto da Angela Losacco, e gli investigatori della polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica della caduta.