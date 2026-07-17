Addio a Brenda Fricker, la prima attrice irlandese a vincere l'Oscar

Un gesto non banale, quello di Fricker, che avrebbe potuto approfittare di quel momento per autocelebrarsi come fanno tanti colleghi. Ne avrebbe anche avuto motivo, visto che quella statuetta rappresentava il punto di arrivo di un percorso accidentato e non scontato. Brenda era partita dall'Irlanda ed era arrivata all'Oscar come miglior attrice non protagonista: nessuno lo aveva fatto prima. Era la prima attrice del Paese verde a raggiungere un tale traguardo. Eppure, paradossalmente, il ruolo che gli avrebbe dato l'affetto di tutto il pubblico mainstream sarebbe arrivato dopo quello che sembrava il punto più alto della sua filmografia, nel 1992.