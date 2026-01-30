“Pensavo avessimo tempo”: il messaggio di Macaulay Culkin per Catherine O’Hara
L’attore affida ai social un messaggio toccante per ricordare Catherine O’Hara, scomparsa a 71 anni
Macaulay Culkin ha ricordato Catherine O’Hara con un messaggio carico di emozione, condiviso sui social dopo la scomparsa dell’attrice all’età di 71 anni. O’Hara aveva interpretato la madre di Kevin nei film "Mamma, ho perso l’aereo" e "Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York", diventando una figura iconica del cinema natalizio e un punto di riferimento affettivo anche fuori dal set. Nel post, Culkin si rivolge all’attrice chiamandola “mamma” e affidando alle parole il rimpianto per il tempo non vissuto insieme: "Mamma. Pensavo avessimo tempo. Volevo di più. Volevo sedermi accanto a te. Ti sento, ma avevo così tanto ancora da dirti. Ti voglio bene. Ci rivedremo".
La reunion
I due attori si erano rivisti pubblicamente nel 2023, in occasione della cerimonia in cui Culkin aveva ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. In quell’occasione Catherine O’Hara aveva preso la parola per rendere omaggio all’attore, ricordando il bambino prodigio che il mondo aveva scoperto nei primi anni Novanta: “Macaulay, questo meraviglioso e adorabile ragazzino di 10 anni, veniva chiamato una superstar, una miniera d'oro, uno dei protagonisti più hot di Hollywood dal mondo intero. Come fa qualcuno a sopravvivere a una situazione simile? Beh, io penso che si debba possedere una certa qualità, un dono che il caro John Hughes aveva ovviamente riconosciuto in te, Macaulay: il tuo senso dell'umorismo”. O’Hara aveva concluso con parole affettuose e commosse: “Grazie per avermi inclusa, la tua finta mamma che ti ha lasciato a casa da solo non una, ma ben due volte, per condividere questa occasione felice. Sono così orgogliosa di te”.