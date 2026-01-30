“Pensavo avessimo tempo”: il messaggio di Macaulay Culkin per Catherine O’Hara

Macaulay Culkin ha ricordato Catherine O’Hara con un messaggio carico di emozione, condiviso sui social dopo la scomparsa dell’attrice all’età di 71 anni. O’Hara aveva interpretato la madre di Kevin nei film "Mamma, ho perso l’aereo" e "Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York", diventando una figura iconica del cinema natalizio e un punto di riferimento affettivo anche fuori dal set. Nel post, Culkin si rivolge all’attrice chiamandola “mamma” e affidando alle parole il rimpianto per il tempo non vissuto insieme: "Mamma. Pensavo avessimo tempo. Volevo di più. Volevo sedermi accanto a te. Ti sento, ma avevo così tanto ancora da dirti. Ti voglio bene. Ci rivedremo".