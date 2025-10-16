Morte di Diane Keaton, la famiglia rivela la causa

L'ultima uscita pubblica di Diane Keaton, secondo un attore che ha recitato con lei in "The Book Club," sarebbe stata per una recente festa di compleanno in onore di Jack Nicholson. Intervistato da People, Ed Beagley Jr ha detto che "era stato bello vederla lì. Voleva bene a Jack e Jack le voleva bene. Così non voglio parlare per lui ma sono certo che è devastato per la sua scomparsa". Diane aveva recitato con Nicholson in "Something's Gotta Give" del 2003 e poi in "And So It Goes" del 2014. L'attore ha compiuto 88 anni lo scorso aprile e non è chiaro quando sia avvenuta la festa a cui avrebbe partecipato la Keaton.