Il triste Natale di Brenda Fricker, la signora dei piccioni di "Mamma ho riperso l'aereo": "Sono sola e vecchia"

Sarà un Natale "buio" e triste quello di Brenda Fricker, la solitaria signora dei piccioni di Central Park nel sequel "Mamma ho riperso l'aereo: Mi sono smarrito a New York". L'attrice, 75 anni, premio Oscar nel 1990 per "Il mio piede sinistro", lo ha raccontato ai microfoni di " The Ray D'Arcy Show": ""Sono vecchia e vivo da sola" ha detto e ha poi aggiunto: "Spengo semplicemente il telefono e abbasso le persiane...".

La Fricker vive nel sud-est di Londra e in seguito alle restrizioni per il coronavirus è completamente isolata.

"Lo so che molte persone sono costrette a rinunciare ai loro piani natalizi. Per me cambia poco però. E' da tanto che sono sola. Mentirei se dicessi che sarà un bel Natale (...). Guarderò qualche programma pre-registrato, ho il mio cane e me la cavo in questo modo", ha continuato: "Non voglio sembrare un tipo negativo, ma è un tipo diverso di Natale, tutto qui".

E non è solo il Natale a preoccupare l'ex signora dei piccioni. L'attrice ha sottolineato che c'è un'altra festività abbastanza difficile da trascorrere da sola: "Non trovo il Natale così difficile. Quello che trovo molto difficile è il capodanno. Non c'è "nessuno verso cui voltarsi da abbracciare o a cui sorridere.

Quando il conduttore Ray D'Arcy le ha fatto notare che per ironia della sorte tante famiglie la guarderanno in televisione nel film che l'ha resa famosa, mentre lei trascorrerà il Natale da sola, la Fricker ha risposto: "Beh, la piccionaia era molto sola".

In quanto Macaulay Culkin, anche se di tanto in tanto ci pensa, non ha più avuto nessun contatto con lui.

Oltre al ruolo nel classico di Natale del 1992, la Fricker, che è di origini irlandesi, è apparsa in oltre 30 film e serie TV, tra cui "Angels in the Outfield", "Albert Nobbs" e "Il mio piede sinistro", per il quale ha vinto l'Academy Award come migliore attrice non protagonista nel 1989.

Nel 2014 la Fricker ha confessato che avrebbe smesso di recitare: "Sono semi-pensionato ora" ha spiegato: "E' ora di smettere".

