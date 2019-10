Macaulay Culkin balla su una gamba sola sul palco con Lizzo... ed è show

Culkin ha ballato con una mano sulla parte posteriore del collo, agitando l'altro braccio avanti e indietro e saltando su una gamba sola, come un un irrigatore, che in inglese è appunto "sprinkler".

Acclamato dal pubblico e da Lizzo stessa l'attore sembra essersi divertito moltissimo e poco dopo il concerto ha condiviso il video dello show sui social scrivendo: "When @lizzobeeating asks you to do a silly dance... You get up there and do a silly dance", "Quando Lizzo ti chiama per fare una danza "ridicola" tu vai e fai una danza "ridicola"...".