Jet privati, come funziona il loro mercato e quanto inquinano

Nei cieli del mondo volano circa 39mila aerei di cui più della metà sono jet privati. Un lusso di cui non possono godere la maggior parte delle persone ma che rappresenta un mercato enorme. Se a un comune cittadino viene chiesto di modificare le proprie abitudini per contrastare il cambiamento climatico e porre un freno all'inquinamento, chi vola a bordo di un jet privato non è sottoposto a nessun limite, ma inquina moltissimo. Basti pensare che "un'ora di navigazione di un jet privato emette nell'atmosfera la stessa quantità di CO2 che un cittadino emette in un anno intero con tutti i suoi mezzi di trasporto". A dichiararlo a "Le Iene" sono gli amministratori della pagina social i "Jet dei ricchi".

Per capire meglio come funziona il mercato dei velivoli privati, il programma di Italia 1 è andato in Svizzera in un aeroporto utilizzato, appunto, per l'aviazione privata. "Qui arrivano non solo banchieri e atleti, ma anche persone interessate al trasporto di merce preziosa, gioielli, opere d'arte o addirittura contratti", dichiara Emilian Toman pilota e consulente aeronautico. Ciò che farebbe la differenza rispetto a un aereo di linea non sarebbe il tempo della tratta, ma l'attenzione che si dedica al cliente. "I prezzi dei jet privati variano a seconda della grandezza del velivolo: in media - spiega il pilota - 3mila euro a ora per uno di piccole dimensioni, 6mila per un aereo di medie dimensioni e infine 9mila a ora per un jet grande".

Gli amministratori dell'account social "Jet per ricchi" monitorano costantemente i voli privati cercando di capire chi sono, quanto costano e, soprattutto, quanto inquinano. "Gianluca Vacchi, per esempio, ad agosto ha preso un jet privato per andare da Bologna a Taranto - fanno sapere - emettendo quanto due persone inquinano in un anno intero". Nove mila euro per appena un'ora di viaggio, ma non è finita qui perché sono diverse le persone facoltose nel nostro Paese che spendono queste cifre per spostamenti davvero brevi.

"Secondo le nostre ricostruzioni quest'altro - mostrano gli amministratoti dell'accout social - è il jet utilizzato prettamente da Diego Dalla Valle e da due dirigenti della sua azienda". Questo jet impatterebbe molto dal punto di vista ambientale visto che consuma più di 20 litri di cherosene al minuto. Il jet che invece hanno utilizzato i Ferragnez per andare in vacanza a Ibiza avrebbe consumato in un'ora e mezza circa 5,5 tonnellate di CO2, ovvero quanto inquinano due persone in un anno con tutti i loro trasporti.

Se da una parte l'impatto ambientale dei voli privati è minimo perché sono relativamente poche le persone che possono permettersi questo lusso, dall'altra si tratterebbe comunque di emissioni che potrebbero essere evitate.