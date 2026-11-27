Il bambino ha iniziato a tossire ripetutamente e a chiedere aiuto, portandosi le mani alla gola. Come scrive il quotidiano locale, la scena è stata notata da una delle addette alla distribuzione dei pasti che è intervenuta senza esitazione. La donna ha superato il bancone della mensa e ha raggiunto il bimbo, dandogli alcuni colpi decisi sulla schiena. Una manovra risultata efficace, che gli ha liberato le vie respiratorie e gli ha permesso di tornare a respirare tra l'apprensione degli altri piccoli studenti e delle docenti. Non è stato necessario l'intervento dei sanitari.