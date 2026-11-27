Stava mangiando un mandarino, quando un filamento lungo e spesso gli si è bloccato in gola, facendolo smettere di respirare. Un bambino di 10 anni in una scuola di Jesolo (Venezia) ha seriamente rischiato di soffocare, se non fosse per il pronto intervento di una addetta della mensa, una scodellatrice, che lo ha colpito sulla schiena e sbloccando il filamento. A riportare la notizia è La Nuova Venezia.
Il (quasi) soffocamento, poi l'intervento della cuoca
Il bambino ha iniziato a tossire ripetutamente e a chiedere aiuto, portandosi le mani alla gola. Come scrive il quotidiano locale, la scena è stata notata da una delle addette alla distribuzione dei pasti che è intervenuta senza esitazione. La donna ha superato il bancone della mensa e ha raggiunto il bimbo, dandogli alcuni colpi decisi sulla schiena. Una manovra risultata efficace, che gli ha liberato le vie respiratorie e gli ha permesso di tornare a respirare tra l'apprensione degli altri piccoli studenti e delle docenti. Non è stato necessario l'intervento dei sanitari.
I filamenti del mandarino
I filamenti bianchi del mandarino appartengono all'albedo, lo strato bianco e spugnoso interno alla buccia. Sono composti da tessuto vegetale ricco di fibre, in particolare pectina e cellulosa. Sono commestibili e contengono sostanze antiossidanti. In altre parole, sono quei filamenti che rimangono attaccati agli spicchi quando si sbuccia un mandarino.