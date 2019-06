Ivrea, tabaccaio uccise ladro: per l'autopsia ha sparato dall'alto

Il tabaccaio non sarebbe quindi sceso in cortile durante il furto e non avrebbe sparato dopo una colluttazione con i ladri. Secondo i primi esiti dell'autopsia, la ferita sul petto del moldavo non è il foro di ingresso, ma quello d'uscita del proiettile. Il ladro sarebbe stato quindi colpito mentre si trovava sul marciapiede, dove è stato trovato già morto dalla polizia.



Franco Iachi Bonvin, che nel primo interrogatorio in procura si è avvalso della facoltà di non rispondere, è indagato per eccesso colposo di difesa. Nei prossimi giorni sara' di nuovo ascoltato dal procuratore di Ivrea, Giuseppe Ferrando. Per questa sera, intanto, i commercianti hanno organizzato una fiaccolata di solidarietà con il tabaccaio.