Iulm Alumni inaugura Champagne | Forum, il primo evento educational dedicato allo champagne

In occasione della reunion Ambassador e dei Laureati Eccellenti Iulm, lo Champagne | Forum offre un momento di riflessione e confronto sullo champagne - inteso come brand globale - con la partecipazione di ospiti d'eccezione: rappresentanti di grandi famiglie storiche, operatori del settore, comunicatori, manager dei new media ed esperti di marketing. I panel pomeridiani sono aperti ai soci Iulm Alumni, agli studenti Iulm e al pubblico previa registrazione. I posti sono limitati.