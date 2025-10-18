Appuntamento al 24 ottobre 2025 in via Carlo Bo 7 a Milano. L'evento è ideato da Chiara Giovoni (Ambassadeur du Champagne in Italia)
Il 24 ottobre 2025, a Milano, Iulm Alumni inaugura Champagne | Forum, il primo evento educational dedicato allo champagne, ideato da Chiara Giovoni (Ambassadeur du Champagne in Italia) con il contributo del presidente Marco Muggiano e del Comitato direttivo di Iulm Alumni. Iulm Alumni Day nasce come progetto annuale dedicato a valorizzare, connettere e celebrare i professionisti che condividono un percorso di studi in Università Iulm e vantano un profilo professionale di eccellenza. L'evento si terrà all'Auditorium Iulm in via Carlo Bo 7.
In occasione della reunion Ambassador e dei Laureati Eccellenti Iulm, lo Champagne | Forum offre un momento di riflessione e confronto sullo champagne - inteso come brand globale - con la partecipazione di ospiti d'eccezione: rappresentanti di grandi famiglie storiche, operatori del settore, comunicatori, manager dei new media ed esperti di marketing. I panel pomeridiani sono aperti ai soci Iulm Alumni, agli studenti Iulm e al pubblico previa registrazione. I posti sono limitati.