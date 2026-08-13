Spagna, parla chi ha visto l'italiano annegato a Formentera: "Annaspava, si è fatto il possibile"

Non si sa ancora cosa abbia provocato la tragedia. Forse Fabio Molinari è stato sorpreso dalle onde altissime o forse, più che i flutti, a essergli fatale è stato un malore. Ciò che è certo è che qualcuno ha provato a salvarlo, senza troppa fortuna. L'identità della vittima del mare, annegata nella tarda mattinata di martedì 11 agosto, è stata scoperta grazie all’autorità giudiziaria spagnola e ai canali diplomatici che sono risaliti al sessantenne residente nella provincia di Varese. Una mano a ricostruire invece la dinamica dell'incidente la stanno dando i testimoni, in primis gli altri turisti italiani che hanno visto tutto, senza sapere almeno inizialmente che Molinari fosse un loro connazionale.