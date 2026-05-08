Parte dall'Italia la prima class action europea contro Facebook, Instagram e TikTok

Il Moige-Movimento Italiano Genitori con lo studio legale Ambrosio & Commodo di Torino e un gruppo di famiglie ha promosso la prima class action inibitoria in Europa contro Facebook, Instagram e TikTok, con l'obiettivo dichiarato di una concreta tutela dei minori nel digitale. L'appuntamento è il 14 maggio, fra sei giorni, al Tribunale delle Imprese di Milano. La legge italiana ed europea vieta l'iscrizione ai social ai minori di 14 anni, ma le piattaforme ignorano abitualmente questo obbligo.



La stima è che 3,5 milioni di bambini tra i 7 e i 14 anni siano attivi su Meta e TikTok con dati non verificati o falsi. Per questo motivo Meta e TikTok, secondo i promotori, non solo non impediscono l'accesso ai minori, ma non adottano alcun sistema efficace di verifica dell'età, consentendo iscrizioni con dati falsi o non verificati.