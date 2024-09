In Italia 450 casi di dengue, in Brasile 5mila morti in 8 mesi

In Italia salgono a 450 i casi di dengue, 25 dei quali sono autoctoni (cioè hanno avuto origine nel nostro Paese e non in seguito a un viaggio all'estero), fortunatamente senza vittime. È l'aggiornamento pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità. In Brasile, invece, la situazione sta diventando preoccupante: nei primi 8 mesi dell'anno si sono già registrati oltre 5mila morti e 6,4 milioni di contagi, contro 1.179 vittime nel 2023 e 1.053 nel 2022. Il governo ha così annunciato l'anticipazione della campagna nazionale contro la dengue in un Paese che a maggio contava l'82% dei casi sospetti a livello mondiale.