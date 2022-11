Istat: "Metà degli omicidi in famiglia, maggior parte vittime è donna"

Secondo l'Istat, che ha diffuso i dati sulle vittime di omicidio nell'anno 2021, circa la metà dei delitti avviene in famiglia.

"Le vittime uccise in una relazione di coppia o in famiglia sono 139 (45,9% del totale), 39 uomini e 100 donne. Il 58,8% delle donne è vittima di un partner o ex partner (57,8% nel 2020 e 61,3% nel 2019)". Secondo le statistiche "i minorenni sono uccisi da persone che conoscono". In generale "nel 2021 gli omicidi risultano in lieve calo, ne sono stati commessi 303 (315 nel 2019, 286 nel 2020). In 184 casi le vittime sono uomini e in 119 sono donne. Si arresta il calo degli omicidi di donne e sono in lieve aumento quelli di uomini, che erano invece diminuiti nel 2020 (170)". Il 19,1%, praticamente uno su cinque, delle vittime è straniero.