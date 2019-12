Istat: nove italiani su dieci accedono al web tramite le smartphone

Più di una famiglia su due non ha internet perché non sa utilizzarlo - La maggior parte delle famiglie senza accesso a internet da casa indica come principale motivo la mancanza di capacità (56,4%) e il 25,5% non considera internet uno strumento utile e interessante. Seguono motivazioni di ordine economico legate all'alto costo dei collegamenti o degli strumenti necessari (13,8%), mentre il 9,2% non naviga in Rete da casa perché almeno un componente della famiglia accede a Internet da un altro luogo. Tra le famiglie resta un forte divario digitale da ricondurre soprattutto a fattori generazionali e culturali. La quasi totalità delle famiglie con almeno un minorenne dispone di un collegamento a banda larga (95,1%); tra le famiglie composte esclusivamente da persone ultrasessantacinquenni tale quota scende al 34%.

Chattare è l'attività piu' diffusa tra chi naviga sul web - Indipendentemente dal dispositivo utilizzato, le operazioni più diffuse sul web sono quelle legate all'utilizzo di servizi di comunicazione che consentono di entrare in contatto con più persone contemporaneamente. Negli ultimi tre mesi, oltre otto internauti di 14 anni e più su dieci hanno utilizzato servizi di messaggeria istantanea e poco meno di due terzi (64,5%) hanno effettuato chiamate via Internet.