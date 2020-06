Istat-Iss: ad aprile meno morti in eccesso, Covid più riconosciuto

In aprile si sono ridotti i decessi con cause che non sono spiegate e l'eccesso di mortalità registrato nei mesi precedenti. Lo indica il secondo Rapporto dell'Istat e dell'Iss sull'impatto del coronavirus nei primi 4 mesi del 2020. Mentre a marzo dei 26.350 decessi stimati in eccesso il 54% sono stati riportati dalla sorveglianza Covid-19 (14.420), in aprile delle 16.283 vittime in eccesso l'82% è riportato dalla sorveglianza (13.426).