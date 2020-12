Istat, in Italia residenti in calo: in un anno "perse" 175mila persone

IPA

Calano ancora i residenti in Italia nel 2019: stando ai dati Istat, la popolazione censita in Italia al 31 dicembre ammonta a 59.641.488 residenti, circa 175mila persone in meno rispetto al 31 dicembre 2018, pari a -0,3%. I residenti diminuiscono nell'Italia Meridionale e nelle Isole (-1,9% e -2,3%), e aumentano invece nell'Italia Centrale (+2%) e al Nord.