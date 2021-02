Istat: in Italia omicidi in calo, ma aumentano quelli in famiglia

In Italia calano gli omicid i, ma aumentano quelli in famiglia con le vittime che sono soprattutto donne . Il dato è stato diffuso dall' Istat ed è relativo all'anno 2019, quando gli omicidi sono stati 315 (345 nel 2018) di cui 204 uomini e 111 donne. Gli omicidi, fa sapere ancora l'Istituto di statistica, sono in calo fin dagli anni Novanta, soprattutto quelli dovuti alla criminalità organizzata (29 nel 2019, il 9,2% del totale).

Secondo i dati forniti dall'Istat, nel 2019 gli stranieri vittime di omicidio sono stati 62 (19,7%; 17,6% delle vittime tra gli uomini e 23,4% tra le donne). Nel quinquennio 2015-2019 le vittime di omicidio straniere sono per la maggior parte europee (48,6%) e africane (32,1%). Il Paese più rappresentato è la Romania (20,6% del totale delle vittime), seguito da Marocco e Albania (14,4 e 9,9%.

Rischio omicidio in famiglia maggiore per giovani e anziani Per i più giovani e i più anziani il rischio maggiore è rappresentato dall'ambiente familiare: nel 2019 sono stati uccise da un familiare o un parente tutte le vittime minorenni (14 omicidi dagli zero ai 13 anni; nessun omicidio rilevato fra i 14-17enni) e il 37% degli ultrasessantacinquenni. Per le classi adulte, è stato vittima di un parente il 44,4% degli uomini con più di 65 anni e il 29,6% delle donne, mentre quasi la metà delle donne della stessa età è stata uccisa da un partner (il 48,6%). E' vittima dei partner l'82,4% delle 25-34enni, il 78,9% delle 35-44enni, il 70% delle 55-64enni e il 65% delle 45-54enni.

Al contrario, i maschi di tutte le età, fatta eccezione dei minorenni e degli anziani, sono uccisi prevalentemente da persone non conosciute dalla vittima, con un picco in corrispondenza per i 25-34enni. Il tasso di omicidi per cui non è stato identificato un autore si è dimezzato per i 25-34enni (dallo 0,45 per 100mila maschi della stessa età del 2018 allo 0,24 del 2019) ed è quasi scomparso per i giovani di 18-24 anni (0,32 per 100mila maschi della stessa eta' nel 2018, 0,09 nel 2019).

Alla Calabria il "primato" degli omicidi maschili Nel 2019 in Calabria è stato commesso il maggior numero di omicidi, con 2,68 casi per 100mila maschi, valore 2,5 volte più elevato rispetto alla Regione che la segue in graduatoria, vale a dire la Campania (1,07). Nel 2019 la media nazionale è stata di 0,70 omicidi volontari per 100mila residenti.