Istat, continua il calo della popolazione: 124mila residenti in meno in un anno | Nascite al minimo dall'Unità d'Italia

Il numero di cittadini stranieri che lasciano il nostro Paese è in lieve flessione (-0,8%) mentre è in aumento l'emigrazione di cittadini italiani (+1,9%). Al primo gennaio 2019 risiedono in Italia 60.359.546 persone, di cui l'8,7% sono straniere.



La diminuzione delle nascite nel 2018 è stata di oltre 18mila unità rispetto al 2017 (-4,0%): sono stati iscritti in anagrafe per nascita 439.747 bambini. Si tratta del nuovo minimo storico dall'Unità d'Italia. Il calo degli iscritti dall'estero (-3,2%) è stato dovuto soprattutto alla diminuzione di immigrati stranieri: nel 2018 le iscrizioni in anagrafe di cittadini provenienti dall'estero sono state 332.324, oltre 11mila in meno rispetto al 2017.



Il declino demografico in Italia è rallentato dalla crescita dei cittadini stranieri. Il calo è interamente attribuibile alla popolazione italiana, che scende al 31 dicembre 2018 a 55 milioni 104 mila, 235mila in meno rispetto all'anno precedente (-0,4%).