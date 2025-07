Iss: "Dall'inizio dell'anno 68 casi di dengue e 22 di chikungunya"

Dall'inizio del 2025 al 30 giugno ci sono stati in Italia 68 casi confermati di infezione umana da virus dengue e 22 da virus chikungunya (in aumento rispetto allo scorso anno). Tutti i casi sono associati a viaggi all'estero. È quanto emerge dai dati aggiornati dell'Istituto superiore di sanità (Iss), diffusi in occasione del convegno <3Preparazione e Contrasto alle arbovirosi endemiche ed epidemiche in Italia<3 che riunisce esperti nazionali (Ministero della Salute, Izs, Iss) e delle Regioni.