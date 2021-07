Ansa

"I casi di Covid-19 sono in aumento in molti Paesi europei e anche nel contesto italiano stanno crescendo". E' l'allarme lanciato dal presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, secondo cui "sono 3.845 i Comuni in cui si rileva almeno un caso, quasi 900 Comuni in più rispetto alla scorsa settimana". Inoltre, rileva Brusaferro, "la circolazione del virus adesso è soprattutto nelle fasce più giovani, tra 10 e 29 anni".