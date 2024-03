Israele, Bernini: Normale di Pisa sbaglia, università non si schierano

La decisione della Normale di Pisa è "profondamente sbagliata perché le università non si schierano con una parte o con l'altra, le università non entrano in guerra.

L'università ha un'arma potentissima, la ricerca scientifica, la formazione, che è un'importante e potente arma di pace". Lo ha detto il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, al Tg1 in merito alla scelta della Scuola Normale Superiore di Pisa di approvare, in Senato accademico, una mozione che chiede di sospendere l'accordo per la collaborazione scientifica con Israele. "Le università - ha sottolineato - sono luoghi dove si può esprimere qualsiasi opinione, anche la più radical, con un unico limite, imprescindibile e invalicabile: no violenza".