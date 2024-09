Isole Tremiti, non si trovano maestre disposte a trasferirsi: niente scuola per sette bambini

Simona L’Ittero, la madre di uno dei sette bambini costretti a casa e dipendente comunale alle Isole Tremiti, ha raccontato al Corriere: "Da lunedì scorso mio figlio di due anni e mezzo è dai nonni a Termoli con la speranza di poter tornare qui. Se non apre la scuola sulle isole non sappiamo come fare. Sia io che mio marito lavoriamo qui e non possiamo licenziarci per trasferirci sulla terraferma e non possiamo neanche non far frequentare la scuola al bambino. Saremo costretti a trasferirlo dai nonni e raggiungerlo ogni tanto".