Isola d'Elba, detenuti appiccano fuoco in carcere: 6 agenti feriti

Sei agenti di polizia penitenziaria del carcere di Porto Azzurro (Livorno) all'isola d'Elba sono stati trasportati in ospedale al pronto soccorso di Portoferraio in codice giallo alcuni per intossicazione da fumo dopo che dei detenuti li avrebbero aggrediti e dato fuoco alle suppellettili di almeno due celle. Gli agenti sarebbero intervenuti per spegnere le fiamme che alcuni detenuti avrebbero appiccato all'interno di un paio di celle del penitenziario rimanendo intossicati. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di domenica.