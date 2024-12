All'Ismett di Palermo sette trapianti in 24 ore, record in Sicilia

I sette trapianti realizzati in contemporanea - sottolinea Angelo Luca, direttore di Ismett - rappresentano un risultato straordinario, reso possibile grazie alla collaborazione sinergica di tutti gli attori della rete trapiantologica siciliana. Ismett, ancora una volta, si conferma un centro di eccellenza sanitaria: risultati di questa portata sono possibili grazie a un'organizzazione impeccabile e all'impegno di professionisti straordinari e altamente qualificati. Il 2024 si conferma un anno da record per Ismett, con oltre 300 trapianti d'organo eseguiti. I dati del Ministero della Salute relativi agli Irccs evidenziano che Ismett si posiziona al primo posto in Italia per la capacità di attrarre pazienti internazionali. Essere scelti da pazienti di altri Paesi come punto di riferimento per trapianti e cure altamente specializzate rappresenta una testimonianza concreta del successo del Partenariato Pubblico-Privato internazionale tra la Regione Siciliana e Upmc, consolidando Ismett come un'eccellenza sanitaria riconosciuta a livello globale."