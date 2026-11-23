Anche in un'altra moschea l'escamotage per aggirare la legge italiana è lo stesso. "Fai un documento per la tua seconda moglie dichiarando che è qui per fare la badante o come tua ospite e non c'è nessun problema. L'importante è che non dichiari che è la tua seconda moglie, perché la legge italiana non lo consente. Non c'è nulla di illegale, in una settimana facciamo tutto", dichiara un altro imam.