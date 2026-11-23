Matrimoni islamici, l'imam sull'escamotage per aggirare la legge italiana: "Un unione registrata e l'altra legittima ma non legalizzata"
L'inchiesta di "Fuori dal Coro" che mette in luce gli stratagemmi utilizzati dai musulmani per seguire la sharia in Italia
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Nella puntata di "Fuori dal Coro" del 22 novembre, la trasmissione di Rete 4 ha mandato in onda l'inchiesta sulla poligamia praticata da alcuni islamici in Italia che, grazie a un escamotage, riescono ad aggirare la legge italiana e a ottenere i documenti per far arrivare una seconda moglie. Nel servizio, la giornalista Serena Pizzi si è finta la moglie musulmana di un uomo che vuole portare in Italia la sua seconda moglie dalla Tunisia. Sebbene la giornalista e il suo complice abbiano visitato ben otto moschee, in nessuna è stato detto loro che avere più di una moglie, in Italia, sia un problema.
"La poligamia nell'Islam è consentita. Puoi portare la tua seconda moglie qui come badante grazie al decreto flussi, c'è questa occasione per portare in Italia gli immigrati. Si può fare quindi un matrimonio registrato e un matrimonio legittimo ma non legalizzato. Ti facciamo un certificato di matrimonio ed è tutto a posto", ha risposto un imam di Genova alla coppia, suggerendo loro di recarsi in un Caf per la presentazione della domanda. Usciti dalla moschea, la giornalista sotto copertura insieme al suo complice si dirige al Caf indicato dall'imam. "Il costo della pratica è di 350 euro", riferiscono dagli uffici.
Anche in un'altra moschea l'escamotage per aggirare la legge italiana è lo stesso. "Fai un documento per la tua seconda moglie dichiarando che è qui per fare la badante o come tua ospite e non c'è nessun problema. L'importante è che non dichiari che è la tua seconda moglie, perché la legge italiana non lo consente. Non c'è nulla di illegale, in una settimana facciamo tutto", dichiara un altro imam.