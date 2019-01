Isernia, maestre incitavano i piccoli a punirsi a vicenda: “Tiragli i capelli”

“Tiragli i capelli, così non gli fai niente, appiccicagli la testa al muro”; “Lui ti ha fatto male e tu non gli hai fatto niente, forza…ancora”; “Se continui così, ti svito la testa”. Queste le frasi choc rivolte dalle due maestre dell’asilo di Venafro, in provincia di Isernia, che sono state incastrate dalle telecamere posizionate dalla squadra mobile. Telecamere che hanno registrato oltre 150 episodi di violenza in 20 giorni.



Brutalità, offese, violenze psicologiche e fisiche: tutto questo era l’ordine del giorno per i piccoli dell’asilo, che venivano maltrattati quotidianamente. Ora le due maestre sono state sospese dal servizio. Episodi che il vicepremier Matteo Salvini, in collegamento con “Mattino Cinque”, condanna fermamente: “Lo abbiamo promesso più volte. Installeremo le telecamere negli asili – e nelle case di cura – in modo che nessuno si possa più permettere di maltrattare i nostri bambini e i nostri anziani”.