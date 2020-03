Isernia è l'unica provincia italiana senza casi positivi al coronavirus

Si sentono come sotto assedio a Isernia, unica città italiana che non ha ancora riscontrato casi di positività al coronavirus. "Fin qui ci siamo salvati, ma contro il virus non possiamo alzare muri". Isernia e i 52 comuni a contorno, 83 mila abitanti in tutto, le dimensioni di un piccolo quartiere di Roma, rappresentano l'unica provincia italiana a non aver contato un caso positivo al "virus", in questo primo mese e mezzo d'epidemia. Sono circondati, lo sanno.