Ischia, la Croce Rossa ringrazia gli abitanti dell'isola per essere rimasti a casa nella Fase 1 con un flash mob

Un divertente flash mob musicale sulle note di "Baby Shark". Così i volontari del Comitato di Ischia della Croce Rossa Italiana hanno voluto ringraziare gli abitanti dell'isola per essere rimasti a casa nella difficile Fase 1 dell'emergenza coronavirus e per la collaborazione mostrata durante il lockdown.

Da Ischia a Casamicciola, passando per Lacco Ameno, Forio e Serrara Fontana: i volontari hanno fatto un vero e proprio tour e organizzato un flash mob in tutti i comuni dell'isola. "Un momento di leggerezza per regalare un sorriso e sentirsi tutti più vicini", si legge nella didascalia a corredo del video pubblicato su Facebook dalla Croce Rossa italiana.