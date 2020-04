Raoul Bova e Rocio Munoz Morales volontari della Croce Rossa durante l'emergenza coronavirus

Da sempre impegnati nel sociale, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales non sono certo rimasti con le mani in mano durante l'emergenza coronavirus. Per dare il loro contributo in un momento così difficile hanno scelto di impegnarsi come volontari con la Croce Rossa e distribuire pasti ai senzatetto. Il settimanale Chi pubblica in esclusiva nel numero in edicola da mercoledì 29 aprile le immagini della coppia mentre si dà da fare a Roma.