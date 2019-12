Lo scatto casalingo di Raoul Bova e Rocio Morales "spiaggiati" sul divano

Agli eventi mondani sono sempre bellissimi e impeccabili, ma una volta chiusa la porta di casa Raoul Bova e Rocio Morales si trasformano in una coppia come tante. L'attrice spagnola ha infatti condiviso con i follower uno scorcio di vita casalinga. Lei struccata e lui spettinato, Raoul e Rocio si divertono a fare le smorfie di fronte alla figlia Luna che li immortala in uno scatto buffo e genuino.