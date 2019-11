Raoul Bova ha perso sua madre: l'attore e la compagna Rocio la ricordano su Instagram

Uno scatto in bianco e nero, in cui entrambi sorridono felici, in sella ad una moto e un toccante messaggio:"Mi piace ricordarti così mammina mia... Risate, abbracci e fiori...". Così Raoul Bova ha voluto annunciare su Instagram il secondo doloroso lutto nella sua famiglia, quello della madre Rosa. Nel 2018 aveva già perso il padre, a cui era particolarmente legato