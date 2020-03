Raoul Bova fa il pieno di viveri: aiutato a caricare l’auto

La mascherina e i guanti in lattice prevengono la diffusione del contagio, il cappellino, il cappuccio tirato fin sugli occhi e la sciarpa aiutano a mettersi al riparo da occhi indiscreti. Bardato di tutto punto, Raoul Bova va "in missione" al supermercato per le sue donne: la compagna Rocio Munoz Morales , e le figlie Alma e Luna . Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi si vede l'attore che fa incetta di viveri in un supermercato di Roma. Il carrello è stracolmo, e i sacchetti numerosi... per caricarli in auto serve l'aiuto del personale del negozio.

La quarantena potrebbe durare ancora per un po', allora meglio non essere impreparati. Per limitare al massimo le uscite di casa, Bova fa incetta di tutto quello che può servire a una famiglia: latte, formaggio, pasta, affettati, verdura... una lista della spesa che sembra essere infinita.

A casa lo aspetta Rocio, con cui fa coppia dal 2011. I due si sono conosciuti sul set del film "Immaturi - Il viaggio" e da allora non si sono più lasciati. Raoul era ancora legato sentimentalmente a Chiara Giordano, madre dei suoi due figli più grandi, Alessandro Leon (20 anni) e Francesco (19). La storia con la Munoz Morales ha provocato inizialmente un piccolo scandalo anche per i 17 anni di differenza tra loro, e in molti pensavano fosse destinata a durare poco. Nove anni dopo, i due sono ancora insieme e hanno due bellissime bambine di 4 e 1 anno. Affrontano la quarantena uniti e affiatati, come dimostrano anche i loro scatti social.

